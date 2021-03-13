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Назван самый разбогатевший в 2021 году миллиардер. Это не Илон Маск

Секрет Фирмы
2 часа назад
Индийский миллиардер Гаутам Адани обогнал Джеффа Безоса и Илона Маска по темпам роста своего состояния в 2021 году. Всего за пару месяцев капитал предпринимателя вырос на $16,2 млрд, до $50 млрд, обратило внимание агентство Bloomberg.
Илон Маск оказался не самым разбогатевшим миллиардером
Фото: ReutersReuters
Столь внушительный успех обусловлен ростом котировок принадлежащего Адани многопрофильного конгломерата Adani Group. Акции почти всех входящих в эту группу компаний выросли в 2021 году по меньшей мере на 50%, отмечают аналитики.
Конгломерат Adani Group был основан в 1988 году и включает в себя компании, работающие в сферах торговли, сельского хозяйства, морских грузоперевозок, добычи полезных ископаемых, недвижимости, энергетики и других.
Bloomberg указывает, что Адани активно расширяет группу, приобретая морские порты, центры обработки данных (ЦОД) и угольные шахты, с чем и связан рост котировок. Активнее всего в 2021 году дорожали акции Adani Total Gas (+97%), Adani Enterprises (+87%) и Adani Transmission (+77%). Ценные бумаги компании Adani Green Energy, занимающейся производством энергии из возобновляемых источников, за последний год и вовсе выросли на 532%.
Ранее на этой неделе состояние главы Tesla и SpaceX Илона Маска увеличилось на $22,6 млрд, до $166,2 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос за тот же период стал богаче на $5,9 млрд, в результате чего его состояние выросло до $179,9 млрд.
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