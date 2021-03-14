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Названы причины для возможного роста цен на бензин 

Газета.Ru и ещё 3 14 марта 2021
Названы причины для возможного роста цен на бензин
Фото: РИА Новости
Аналитик Sberbank Investment Research Михаил Шейбе считает, что цены на бензин растут из-за повышенных цен продажи топлива на экспорт, сообщает РИА «Новости». «Если бы переработчики московского региона продавали бензин за рубеж, то получали за тонну 64 300 рублей, в то время как на Санкт-Петербургской международной бирже котировки составляли 54 670 рублей», — указывает аналитик. Экспортная альтернатива, по словам Шейбе, будет в ближайшей перспективе только расти. По мнению аналитика, рост цен на топливо также связан с разницей стоимости нефти и стоимости бензина в мире. Бензин дорожает из-за уменьшения топливных запасов США после зимы и постепенного увеличения спроса на топливо после кризиса пандемии. Ранее цена бензина Аи-92 побила исторический рекорд.
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Компании , Цена на нефть , Михаил Шейбе , Сбербанк России , РИА Новости
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