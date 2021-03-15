Прибыль бизнеса в РФ показала рекордное падение за 12 лет

Отмечается, что в 2020 году сильное снижение прибыли бизнеса зафиксировано весной, во время локдауна. Летом темпы сокращения заработков компаний замедлились. Рост начался в октябре. Хотя в последние три месяца финансовые результаты бизнеса превзошли показатели 2019 года, по итогам 2020 года прибыль крупных и средних компаний показала падение.

По итогам 2020 года финансовые показатели ухудшились в 48 регионах России. Наиболее глубокое снижение наблюдалась в Северной Осетии: в 2019 году убыток составлял порядка 2 миллионов рублей, а в 2020-м он вырос до 3 миллиардов. На втором месте — Ненецкий автономный округ, где финансовые показатели бизнеса ухудшились на 456% — с 5,8 миллиарда рублей прибыли до убытка в 20,65 миллиарда рублей. Далее в антирейтинге Ингушетия, где убытки выросли на 436,5%, с 838 миллионов до 4,5 миллиарда рублей, Амурская область, в которой показатели предприятий ухудшились на 215,4%, потери составили 31,56 миллиарда рублей, а также Севастополь, где показатели ухудшились на 210,8%, убыток составил 802 миллиона рублей.