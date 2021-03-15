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Две российские компании оказались конкурентами в Европе 

Артём Кульша 56 минут назад
«Газпром» и «Новатэк» конкурируют за поставки газа в Европу. Об этом сообщает «Взгляд».
Согласно данным компании Shell, как сообщал «Рамблер», в 2020 году в Европу было поставлено около 84 миллионов тонн сжиженного природного газа. 22 миллиона тонн поставила Россия, 20 миллионов тонн — США.
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Россия впервые опередила США по данному показателю. Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил это тем, что в прошлом году операционные затраты на сжижение и доставку американского СПГ оказались слишком высоки для покупателей. Также он указал на то, что 16 миллионов тонн российского СПГ в Европу из 22 поставил «Новатэк», остальное — «Газпром».

«Лучше, чтобы газ "Новатэка" вообще не приходил в Европу. Так или иначе, он конкурирует с нашим трубопроводным газом, и российский бюджет недополучает НДПИ и экспортную пошлину. С точки зрения и "Газпрома", и государства идеально, чтобы весь российский СПГ уходил в Азию», — отметил эксперт.

Он назвал проблемой «Новатэка» то, что у компании недостаточно танкеров с ледовым сопровождением для круглогодичного использования Северного морского пути. Юшков высказал мнение, что ситуация может измениться после постройки перевалочного хаба на 20 миллионов тонн.
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Компании , Видео , Игорь Юшков , Газпром , Фонд национальной энергобезопасности , Финансовый университет , Новатэк
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