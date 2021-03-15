Две российские компании оказались конкурентами в Европе 

«Газпром» и «Новатэк» конкурируют за поставки газа в Европу. Об этом сообщает «Взгляд».

Согласно данным компании Shell, как сообщал «Рамблер», в 2020 году в Европу было поставлено около 84 миллионов тонн сжиженного природного газа. 22 миллиона тонн поставила Россия, 20 миллионов тонн — США.

«Лучше, чтобы газ "Новатэка" вообще не приходил в Европу. Так или иначе, он конкурирует с нашим трубопроводным газом, и российский бюджет недополучает НДПИ и экспортную пошлину. С точки зрения и "Газпрома", и государства идеально, чтобы весь российский СПГ уходил в Азию», — отметил эксперт.

Он назвал проблемой «Новатэка» то, что у компании недостаточно танкеров с ледовым сопровождением для круглогодичного использования Северного морского пути. Юшков высказал мнение, что ситуация может измениться после постройки перевалочного хаба на 20 миллионов тонн.