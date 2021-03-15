АвтоВАЗ повысил цены на модели Lada

Российская компания «АвтоВАЗ» второй раз в новом году повысила цены. Рост цен составил в среднем 10-20 тысяч рублей для базовой модификации, пишет «Прайм» со ссылкой на данные обновленных прайс-листов компании.

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Согласно данным, наиболее востребованная модель Волжского автозавода — Lada Granta — в стандартной комплектации в кузове седан подорожала на 11 тысяч рублей. В настоящее время ее продают по цене от 511 тысяч. Vesta, которая следует за вышеуказанной моделью по потребительским симпатиям, подорожала на 20 тысяч в базе и стоит от 724 тысяч рублей. Lada Xray стала дороже на 15 тысяч, ее продают по цене от 695 тысяч рублей.

Обновленный Largus и Niva Travel подорожали на 15 тысяч до минимум 705 и 763 тысяч рублей соответственно. Lada Niva Legend (бывшая 4х4) прибавила в цене около 8 тысяч рублей. Ее предлагают от 608 тысяч рублей.

До этого «АвтоВАЗ» поднял цены на свои автомобили с 15 января на 10-39 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. В 2020 году компания поднимала стоимость авто 5 раз, однако скромно – на 1-2%.