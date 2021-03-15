Моргенштерн стал работником Альфа-банка

Российского рэпера Алишера Моргенштерна наняли на работу в Альфа-банк . Отмечается, что под рэпера специально создали должность директора по работе с молодежью. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

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«Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты», — цитирует издание директора по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексея Гиязова.

Он отметил, что перед исполнителем поставлена конкретная задача – привлечь не менее 100 тысяч новых клиентов. Также в банке рассказали, что первый клип для организации с участием Моргенштерна привлек около 25 тысяч клиентов.

По словам Гиязова, Моргенштерн является «самым неоднозначным маркетологом» страны, но вместе с этим и самым креативным. В Альфа-банке заявили, что учли «обратную связь от ФАС » относительно клипа с исполнителем и хотят «снять претензии к образу реального сотрудника банка».

Напомним, что ранее Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) было заведено дело из-за ролика Альфа-банка с участием Моргенштерна. Ролик был выпущен под названием «Клип за 10 лямов», где рекламировалась карта банка.

Служба не одобрила образ сотрудниц банка из клипа, появившихся в кадре в рубашках с «чрезмерно откровенным» вырезом, через который «виднеется нижнее белье». В ФАС заявили, что «созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка».

Также ФАС не понравилась сцена, в которой Моргенштерн проводит выданной ему банковской картой между грудей одной из «сотрудниц банка», имитируя платеж через терминал. В ведомстве сочли эту сцену унизительной для женщин.

ФАС обязала представителей музыканта и Альфа-банка представить письменные объяснения по этому вопросу.