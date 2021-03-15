«Газпром» резко увеличил поставки газа в Европу

Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 28,3% (или на 9,5 млрд куб. м), до 42,9 млрд куб. м газа. Об этом сообщили в «Газпроме».

При этом увеличились поставки в Германию (на 28,7%), Турцию (на 80,5%), Финляндию (на 74,2%), Сербию (на 61,5%), Румынию (на 77,7%), Болгарию (на 52,1%), Грецию (на 24,5%).

В холдинге рассказали о сохранении высокого спроса в начале календарной весны на фоне холодной погоды. Так, поставки в Турцию с 1 по 15 марта 2021 года выросли в 11,5 раза относительно первой половины марта прошлого года. Кроме того, увеличился фактический объём поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Фактический объём поставок оказался с 1 по 15 марта в 3,2 раза больше, чем за то же время 2020 г, — цитирует сообщение «Вести».

В холдинге отметили, что 1 января по 15 марта 2021 года, была увеличена добыча газа на 8,4% (или на 8,7 млрд куб. м) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 112,4 млрд куб. м. Поставки газа на внутренний рынок увеличились на 22% (на 15,1 млрд куб. м).