Эксперт объяснил рост экспорта «Газпрома» в Турцию 

Рост экспорта газа "Газпрома" в Турцию в марте текущего года объясняется низкими прошлогодними показателями, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов

В понедельник "Газпром" сообщил, что поставки газа в Турцию с 1 по 15 марта 2021 года выросли в 11,5 раза относительно первой половины марта прошлого года. Рост поставок газа в Турцию за первые 2,5 месяца текущего года составил 80,5% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года.

"Рост экспорта "Газпрома" в Турцию в этом марте, прежде всего, связан с низкой базой прошлого года. Теплая зима и перенасыщенный рынок весной 2020 года отправили цены на европейских хабовых площадках в пике, а цены по контрактам "Газпрома", реагирующие на колебания на нефтяном рынке с определенным лагом, просто не успели за ценовым обвалом", — сказал эксперт.

В результате, по его словам, в прошлом году поставки "Газпрома" в Турцию весной практически прекратились, а Анкара заместила российские объемы дешевым сжиженным природным газом (СПГ) со спотового рынка.

По мнению Капитонова, в 2021 году наблюдается противоположная ситуация — из-за относительно высоких цен на европейских ценовых площадках (в районе 6 долларов за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) газ "Газпрома" стал намного привлекательнее для потребителей.

"Так, контракты с нефтепродуктовой индексацией, а именно такие подписаны с турецкими компаниями сегодня, "отражают" дешевую нефть осени прошлого года. Для Турции сейчас гораздо выгоднее закупать газ у "Газпрома", чем СПГ, что Анкара как ответственный потребитель и делает", — указывает он.

Капитонов отмечает, что такая контрактная модель является как преимуществом, так и недостатком "Газпрома".

"С одной стороны, газ "Газпрома" всегда будет поставлен потребителю при наличии от него заявки (спотовый же СПГ пойдет на тот рынок, где выше цена), с другой — при резком изменении ценовой конъюнктуры на рынке цены по контрактам российского концерна могут значительно превышать стоимость имеющихся альтернатив", — сказал он.

При этом, по мнению эксперта, "Газпром" способен компенсировать подобные "провалы" благодаря торговле посредством электронной торговой платформы — аналогом ценового хаба, через которую компания впервые поставила газ в Турцию в 2020 году. "В будущем при превышении цен долгосрочных контрактов над спотовыми котировками можно ожидать расширения практики использования этого инструмента "Газпромом" на турецком направлении", — отмечает Капитонов.