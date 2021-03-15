«Русагро» сообщила о росте оптовых цен на сахар на 78%

«Производство сахара в России в 2020 году, имеется в виду в сезоне, здорово снизилось, до 5,2 млн тонн, год назад это было 7,9 млн тонн. Это существенное снижение за счет сокращения посевных площадей на 19% и сокращения урожайности свеклы на 25%, связанное с большими пересевами весной и с засухой на юге и в Центральном Черноземье. Почему цены выросли? Все достаточно просто. Смотря что мы с чем сравниваем. Цена 2019 года была аномально низка, это было связано с длительным перепроизводством, которое было на тот момент, и необходимостью экспортировать излишки сахара в огромных размерах для России. То есть невысокая мировая цена и необходимость огромного экспорта обвалила цены сезона 2019-2020 годов до запредельно низких уровней. И с этого низкого уровня цена в четвертом квартале 2020 года вернулась на обычный уровень 2018 года и предыдущих лет. И ничего необычного в нынешних ценах на сахар нет».