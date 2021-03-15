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«Русагро»: оптовые цены на сахар в четвертом квартале 2020 года выросли на 78% 

BFM.RU и ещё 8 1 час назад
«Русагро» сообщила о росте оптовых цен на сахар на 78%
Фото: ТАСС
Оптовые цены на сахар выросли на 78%. Об этом говорится в отчете «Русагро» за четвертый квартал 2020 года. На оптовом рынке цена за 1 килограмм сахара выросла с 22 рублей до 39 рублей. Средний рост цен на сахар за весь прошлый год составил 7% — до 29,5 рубля за килограмм.
«Русагро» связывает резкий рост оптовых цен с небольшим урожаем сахарной свеклы и одновременным ростом спроса на сахар. При этом выручка «Русагро», куда входят бренды «Русский сахар», «Чайкофский», Mon Cafe и «Брауни», упала по итогам года на 10%, до 28 млрд рублей.
«Русагро» занимает на сахарном рынке России 13%. Столько же у компании «Доминант». Лидер рынка группа «Продимекс», у которой 21%, цены пока сдерживает, рассказал Business FM заместитель генерального директора «Продимекс» Вадим Ерыженский.
Вадим Ерыженский, заместитель генерального директора «Продимекс»:

«Мы торгуем только оптом. На нас лежат обязательства по исполнению соглашения, которые мы подписали по инициативе правительства. Соглашение ограничивает предельную стоимость отпускаемого на заводе сахара 36 рублями. Речь идет об отгрузке в федеральные торговые сети. Таким образом, еще остается достаточно большая часть рынка, которая не регулируется этим соглашением. Стоимость нашей продукции, как и продукции любого другого производителя в этом секторе рынка, регулируется рыночными механизмами. В настоящее время цена на свободном рынке, не связанном обязательствами в рамках соглашения, несколько выше, чем цена по соглашению».

Цены на сахар до 2020 года были на минимуме и сейчас возвращаются к обычным значениям. Дело в том, что российские производители четыре сезона подряд производили сахар с избытком. Чтобы избавиться от лишнего, пришлось даже снижать экспортные цены. Комментирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.
В России выросли цены на сахар и картофель
Евгений Иванов, ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка:

«Производство сахара в России в 2020 году, имеется в виду в сезоне, здорово снизилось, до 5,2 млн тонн, год назад это было 7,9 млн тонн. Это существенное снижение за счет сокращения посевных площадей на 19% и сокращения урожайности свеклы на 25%, связанное с большими пересевами весной и с засухой на юге и в Центральном Черноземье. Почему цены выросли? Все достаточно просто. Смотря что мы с чем сравниваем. Цена 2019 года была аномально низка, это было связано с длительным перепроизводством, которое было на тот момент, и необходимостью экспортировать излишки сахара в огромных размерах для России. То есть невысокая мировая цена и необходимость огромного экспорта обвалила цены сезона 2019-2020 годов до запредельно низких уровней. И с этого низкого уровня цена в четвертом квартале 2020 года вернулась на обычный уровень 2018 года и предыдущих лет. И ничего необычного в нынешних ценах на сахар нет».

Ранее правительство приняло меры по стабилизации цен на многие базовые продукты, в том числе и сахар. На совещаниях по экономическим вопросам отмечалось: несмотря на то что производства сахара достаточно для внутреннего потребления России, цены на этот продукт в рознице выросли на 71,5%.
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Компании , Евгений Иванов , Русагро , Продимекс , Business FM
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