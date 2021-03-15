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Владельцам Sberbox предложили особую услугу от S7 Airlines

Елена Прошина
30 минут назад
Владельцы медиаприставки Sberbox с 15 марта могут приобрести авиабилеты S7 Airlines во время просмотра кино и именно в ту локацию, которая понравилась им в фильме. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».
Купить авиабилет можно с помощью виртуальных ассистентов семейства «Салют» в ходе просмотра фильмов в Оkko или через приложение авиакомпании в главном меню Sberbox в каталоге Smartmarket.
Виртуальные помощники определят место действия картины, поделятся информацией о нем и помогут забронировать поездку. Для перехода в приложение S7 достаточно произнести: «Покажи локацию из фильма» или пультом активировать кнопку «Посмотреть билеты».
Прямо на экране пользователь сможет выбрать дату вылета, удобный рейс S7 Airlines, тариф и оплатить билеты по QR-коду или банковской картой.
Картины, для которых действует предложение S7, можно найти в подборке Okko «Фильмы с видеошопингом». К примеру, во время просмотра «Питер FM» можно будет приобрести билеты в Санкт-Петербург, а «Москва слезам не верит» вдохновит на поездку в столицу. Список фильмов постоянно пополняется.
Запустить поиск авиабилетов можно также с главного экрана Sberbox по запросу «Запусти S7 Airlines» или из каталога приложений.
Как писал «Рамблер», с сентября прошлого года в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» можно выбрать одного из трех виртуальных ассистентов семейства «Салют» - Сбера, Джой или Афину. У каждого из них особый характер и манера речи. Платформа задействует нейронные сети, которые решают задачи понимания текстовых запросов, генерации ответа, распознавания и синтеза речи.
Помощь ассистента можно получить в мобильных приложениях «Сбер Салют» и «СберБанк Онлайн», телевизионной приставке SberBox и смарт-дисплее SberPortal.
Компании,АК S7,Сбербанк России,
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