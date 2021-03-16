"Китайский Uber" запланировал запуск в 100 городах РФ

Агрегатор такси DiDi, который называют «китайским Uber-ом», распланировал внедрение на российский рынок, заявил РБК
операционный директор российского представительства компании Даниил Петин. По его словам, в ближайшее время сервис станет доступен жителям более 20 городов РФ.
Сегодня услугами DiDi могут пользоваться жители 16 российских городов: Казани, Белгорода, Брянска, Владимира, Ижевска, Йошкар-Олы, Курска, Липецка, Набережных Челнов, Оренбурга, Пензы, Рязани, Тамбова, Твери, Тулы и Чебоксар. В скором будущем к ним подключатся жители Краснодара, Уфы, Воронежа и возможно Красноярска, отметил Петин. В Москве и Санкт-Петербурге, по его словам, деятельность агрегатора пока не планируется, поскольку эксперты компании «пока присматриваются к рынкам» мировых столиц. До конца года DiDi должен заработать в около 100 городах РФ.
Российское представительство DiDi, компания «Диди Мобилити Рус», была зарегистрирована в РФ в 2019 году. Тогда гендиректор агрегатора Gett в России Анатолий Сморгонский
заявил, что приход на рынок «китайцев» обострит конкуренцию в сфере частных перевозок. Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин
отмечал, что DiDi с большой долей вероятности будет предлагать цены значительно ниже рыночных, а значит следует принять меры к защите отечественных компаний.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в России выросло количество автомобильных аварий с участием такси: в среднем по стране на 60%, в столице - на 70%. Аналитики уверены, что ситуация выходит из-под контроля из-за напряженного графика извозчиков, которые вынуждены работать по 12-14 часов в сутки.