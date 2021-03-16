"Китайский Uber" запланировал запуск в 100 городах РФ

Сегодня услугами DiDi могут пользоваться жители 16 российских городов: Казани, Белгорода, Брянска, Владимира, Ижевска, Йошкар-Олы, Курска, Липецка, Набережных Челнов, Оренбурга, Пензы, Рязани, Тамбова, Твери, Тулы и Чебоксар. В скором будущем к ним подключатся жители Краснодара, Уфы, Воронежа и возможно Красноярска, отметил Петин. В Москве и Санкт-Петербурге, по его словам, деятельность агрегатора пока не планируется, поскольку эксперты компании «пока присматриваются к рынкам» мировых столиц. До конца года DiDi должен заработать в около 100 городах РФ.