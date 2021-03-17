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Беглый российский банкир получил убежище на Украине 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Беглый российский банкир получил убежище на Украине
Фото: РИА Новости
Беглый бывший совладелец банка «БФГ-кредит» и кинопродюсер Юрий Глоцер, заочно арестованный в России и объявленный в международный розыск по делу о растрате и мошенничестве, получил политическое убежище на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, Глоцер также исключен из списка розыска Интерпола. На Украине он подал иск против российского следователя, которая ведет уголовное дело в отношении него о растрате. Бывший банкир намерен оспаривать обстоятельства уголовного преследования на территории России в украинском суде.
В августе 2020 года Басманный суд Москвы заочно избрал в отношении Юрия Глоцера меру пресечения в виде ареста в рамках уголовного дело о растрате и мошенничестве, которые привели к хищениям в «БФГ-кредите».
В 2016 году «БФГ-кредит» по решению суда был признан банкротом. В июле 2020 года Арбитражный суд удовлетворил иск Центробанка о привлечении ряда акционеров и топ-менеджеров к субсидиарной ответственности для взыскания задолженности в пользу кредиторов.
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Комментарии
Компании , Юрий Глоцер , КБ "БФГ-Кредит" , Центральный банк России , Интерпол
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