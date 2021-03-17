Бизнес попросил отменить запрет на проезд фур по МКАД

В связи с ограничениями движения фур по МКАД бизнес предупредил об увеличении издержек и вероятном подорожании продуктов, лекарств и потребительских товаров. Российскими ассоциациями предпринимателей было подготовлено соответствующее обращение в мэрию Москвы пишут «Известия».

Фото: ТАСС ТАСС

С 5 апреля в Москве начнут действовать новые правила движения для транспорта массой более 3,5 тонн, указали авторы письма. Транзитные фуры больше не смогут въезжать в столицу, которая ограничена МКАД.

Властями предложена альтернатива в виде Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Однако авторы письма отметили, что движение по ней является платным.

Также, согласно новым правилам, фуры могут проехать по бетонкам А-107 и А-108. Транспорт с продукцией, обеспечивающей город, может получить специальный пропуск на регулярное движение по мегаполису. В настоящее время любая фура до 12 тонн может перемещаться по городу в ночное время с 22:00 до 06:00 без использования пропуска.

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры выступил за введение новых ограничений в марте 2021 года. Там считают, что благодаря ним движение по МКАДу станет более комфортным и безопасным.

В своем обращении бизнес указал, что пока ЦКАД не может стать альтернативой МКАД. Кроме того, кардинальное изменение логистических маршрутов увеличит затраты на осуществление доставки, что повлияет на себестоимость товаров для конечных потребителей Москвы и других регионов. По этим причинам компаниями предложен пересмотр правил в ближайшее время.

Подорожание доставки действительно ожидается, заявил директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев . Кроме того, он указал, что себестоимость товаров также вырастет. Остается, по его словам, вопрос, кто будет оплачивать это увеличение.