ЦБ отозвал лицензию у краснодарского «ЮМК банка»

По данным регулятора, банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, в ходе инспекционной проверки банка были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.