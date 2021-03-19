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ЦБ отозвал лицензию у краснодарского банка

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
3 часа назад
Центробанк с 19 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у краснодарской кредитной организации «ЮМК банк».
ЦБ отозвал лицензию у краснодарского «ЮМК банка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «Банк Южной многоотраслевой корпорации» (ООО «ЮМК банк», Краснодар)», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.
По данным регулятора, банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, в ходе инспекционной проверки банка были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.
В «ЮМК банк» назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
«ЮМК банк» не является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 222 место в банковской системе России.
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