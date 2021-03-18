В России могут отказаться от вылова сардины иваси 

Сардина иваси и скумбрия в скором будущем могут подорожать на 20-25%, заявили представители дальневосточных рыболовецких компаний. Цены могут вырасти из-за нового требования российского законодательства о растаможивании иностранных судов, сообщает РБК. В этой связи крупные рыбодобытчики могут отказаться от вылова сардины иваси.

Речь о рыболовецких суднах, приобретенных за рубежом и обслуживающихся в иностранных портах, которые получают квоты на промысел в российских территориальных водах. Согласно постановлению правительство, до 1 января 2022 года предпринимателям необходимо задекларировать корабли на таможне («растаможить»). Процедура учитывает оплату таможенной пошлину в размере 5% от стоимости судна и НДС в размере 20%. В противном случае компании рискуют лишиться квот.

Представители дальневосточных компаний «Тралфлот» и «Софко», которые занимаются промыслом сардины иваси и скумбрии, подсчитали, что до конца 2021 года от них требуют заплатить государству около 3 млрд рублей при прошлогодней годовой выручке в 1,5 млрд На балансе двух компаний находятся три супертраулера траулера, покупка и модернизация каждого из которых обошлась в сумму более 50 млн долларов.