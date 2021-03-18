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США потребовали прекратить работу над «Северным потоком — 2» 

РИА Новости 2 часа назад
США потребовали прекратить работу над «Севпотоком — 2»
Фото: Reuters
Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал, чтобы компании, участвующие в проекте газопровода "Северный поток — 2", прекратили эту работу.

"Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе "Северный поток — 2", рискует санкциями США и должна немедленно прекратить работу над трубопроводом", — говорится в письменном заявлении Блинкена.

Он добавил, что госдеп отслеживает усилия по достройке газопровода и оценивает информацию относительно участвующих в нем компаний.

"Как говорили разные администрации США, этот трубопровод — геополитический проект России, целью которого является разделить Европу и ослабить энергобезопасность Европы", — сказал Блинкен.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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Комментарии 3
Компании , Энтони Блинкен , ЕС , Госдеп США , Администрация США
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