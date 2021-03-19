Германия отвергла санкции США против «Северного потока 2»

«Наша позиция остается тут неизменной. Мы видим экстерриториальные санкции, которыми угрожают и которые вводят США в связи с «Северным потоком — 2», мы отклоняем их. Об этом мы заявили администрации США и будем продолжать делать это», — сказал Зайберт, передает РИА «Новости».