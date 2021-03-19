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Германия отвергла экстерриториальные санкции США по «Северному потоку — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 2 часа назад
Германия отвергла санкции США против «Северного потока 2»
Фото: Reuters
Германия заявила администрации США, что отвергает экстерриториальные санкции по газопроводу «Северный поток — 2», заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Наша позиция остается тут неизменной. Мы видим экстерриториальные санкции, которыми угрожают и которые вводят США в связи с «Северным потоком — 2», мы отклоняем их. Об этом мы заявили администрации США и будем продолжать делать это», — сказал Зайберт, передает РИА «Новости».

США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу.
Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком — 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG — оператора проекта строительства газопровода.
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Комментарии 3
Компании , Энтони Блинкен , Штеффен Зайберт , Джозеф Байден , Администрация США , РИА Новости
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