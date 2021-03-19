Германия отвергла санкции США против «Северного потока 2»

Германия заявила администрации США, что отвергает экстерриториальные санкции по газопроводу «Северный поток — 2», заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
«Наша позиция остается тут неизменной. Мы видим экстерриториальные санкции, которыми угрожают и которые вводят США в связи с «Северным потоком — 2», мы отклоняем их. Об этом мы заявили администрации США и будем продолжать делать это», — сказал Зайберт, передает РИА «Новости».
США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу.
Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком — 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG — оператора проекта строительства газопровода.