Признанная банкротом «Панорама Тур» задолжала 2,7 млрд

Арбитражный суд Москвы завершил банкротство ООО «Панорама Тур», основного юрлица российского туроператора «Натали Турс». Компания не погасила долг в размере более 2,7 млрд рублей, следует из опубликованного в пятницу определения суда.

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«В реестр требований кредиторов должника включены требования в общем размере 2 728 685 001,36 рубля, имущество должника отсутствует, что подтверждается ответами из регистрирующих органов. В связи с отсутствием денежных средств и иного имущества расчеты с кредиторами не производились», – передает РИА «Новости» со ссылкой на судебный акт.

«Панорама Тур» была признана банкротом в январе 2020 года по заявлению индивидуального предпринимателя Максима Ломоносова. Конкурсным управляющим был утвержден Дмитрий Щенев.

В ноябре 2019 года суд включил в реестр требований кредиторов «Панорамы Тур» ее задолженность перед ООО «Агентство путешествий «Натали» в размере более 1 млрд рублей. Всегда считалось, что обе компании входят в группу «Натали Турс». Однако выяснилось, что юридических доказательств того, что кредитор и должник входили на момент сделок в одну группу, не обнаружено.

Подавляющие большинство кредиторов «Панорамы Тур» – физлица из разных городов страны, обязательства перед которыми подтверждены решениями судов общей юрисдикции и включают в себя, как правило, основной долг по договору, неустойку, компенсацию морального вреда. Туроператор «Натали Турс» был представлен на рынке четырьмя юрлицами – ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали», ООО «Туроператор «Натали Турс» и ООО «Центр туризма «Согласие».

С 30 июня компания «Панорама тур» из структуры оператора «Натали Турс» прекратила чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион. Позже она аннулировала все подтвержденные туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года.

В начале августа компания перестала реагировать на обращения туристов о возврате средств, несмотря на то, что прошли все сроки по компенсациям. А 9 августа поступило сообщение о том, что клиенты смогут получить за несостоявшиеся поездки лишь по 4,5 тыс. рублей.

«Ингосстрах» сообщал, что только с 4 сентября по 2 октября 2018 года поступило 8152 документально подтвержденных требования на выплату страхового возмещения в отношении 19 тыс. 666 туристов на сумму более 1 млрд рублей.