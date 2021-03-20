ВТБ стал негосударственным акционером «Первого канала»

Банк ВТБ вошел в список негосударственных акционеров АО "Первый канал", который покинул осенью 2020 года, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В конце сентября 2020 года стало известно, что ВТБ вышел из капитала Первого канала, в котором через "ВТБ Капитал" владел 20%. В январе ВТБ отметил, что рассматривает возможность вхождения в капитал Первого канала, она может быть реализована через конвертацию части кредита в акции.

"Определить следующий перечень негосударственных акционеров акционерного общества "Первый канал": Банк ВТБ (публичное акционерное общество); акционерное общество "Национальная Медиа Группа" акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности", — говорится в документе.

Кроме того, в распоряжении добавляется, что размер доли РФ в капитале "Первого канала" составит 34,23%, а негосударственных акционеров — 65,77%. Также РФ получает "золотую акцию" на участие в управлении АО "Первый канал".