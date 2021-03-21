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Патентный тролль засудил Apple на $300 млн

Секрет Фирмыиещё 1
1 час назад
Федеральный суд присяжных в Техасе обязал Apple выплатить свыше $300 млн в пользу компании Personalized Media, обвинившей технологического гиганта в нарушении своих интеллектуальных прав. Apple с таким решением не согласна и намерена его обжаловать.
Патентный тролль засудил Apple на $300 млн
Фото: Pixabay, Pixabay LicensePixabay, Pixabay License
Иск был подан ещё в 2015 году. Personalized Media обвинила Apple в нарушении прав на DRM-технологию FairPlay, которая используется для распространения зашифрованного контента в приложениях iTunes, App Store и Apple Music.
Apple сумела тогда оспорить действительность патента в Совете по патентным испытаниям и апелляциям. Однако в 2020 году апелляционный суд США признал это решение недействительным и возобновил рассмотрение дела.
Привлечённые судом эксперты подсчитали, что Apple должна выплатить Personalized Media роялти в размере $240 млн. В конечном итоге присяжные признали технологического гиганта виновным в нарушении патентных прав и обязали его выплатить в пользу истца $308,5 млн.
Представители Apple заявили, что «разочарованы решением суда» и намерены его обжаловать.
«Подобные разбирательства, инициированные компаниями, которые не производят и не продают никакие продукты, душат инновации и в конечном итоге наносят вред потребителям», — подчеркнули они в разговоре с агентством Bloomberg.
Personalized Media является так называемым патентным троллем: компания не занимается ничем, кроме покупки и регистрации интеллектуальной собственности, специализируясь на предъявлении патентных исков крупным корпорациям.
Это не первый подобный процесс, инициированный Personalized Media. В настоящий момент суд Нью-Йорка рассматривает иск компании к Netflix. Кроме того, в ноябре Personalized Media проиграла дело против Google.
Компании,Netflix,Google,Apple,Bloomberg,
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