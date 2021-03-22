LG задумала отказаться от выпуска смартфонов

Ранее появилась
информация, что LG поможет Apple
разработать гибкий дисплей для нового смартфона. Отраслевые источники рассказали, что LG Display договорилась с американской компанией о сотрудничестве. Согласно договору, инженеры обеих корпораций займутся созданием экрана для складного iPhone. Информация о партнерстве LG и Apple
подтверждает слухи о том, что американская корпорация заинтересована в выходе на рынок складных смартфонов. Инсайдеры отметили, что LG сконцентрируется на разработке, однако поставками может заняться другая компания.