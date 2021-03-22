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LG задумала отказаться от выпуска смартфонов

Lenta.ruиещё 1
26 минут назад
Компания LG Electronics Inc. планирует закрыть свое подразделение по производству смартфонов. Об этом сообщает издание Donga Ilbo.
LG задумала отказаться от выпуска смартфонов
Фото: ReutersReuters
По информации издания, такое решение было принято после того, как корпорация не смогла продать этот бизнес потенциальным покупателям — немецкой Volkswagen AG и вьетнамской Vingroup. LG может объявить сотрудникам о дальнейшей судьбе уже в начале апреля.
Компания уже приостановила разработку раздвижного смартфона LG Rollable и флагманского Rainbow.
Ранее появилась информация, что LG поможет Apple разработать гибкий дисплей для нового смартфона. Отраслевые источники рассказали, что LG Display договорилась с американской компанией о сотрудничестве. Согласно договору, инженеры обеих корпораций займутся созданием экрана для складного iPhone. Информация о партнерстве LG и Apple подтверждает слухи о том, что американская корпорация заинтересована в выходе на рынок складных смартфонов. Инсайдеры отметили, что LG сконцентрируется на разработке, однако поставками может заняться другая компания.
Компании,VolksWagen,Apple,
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