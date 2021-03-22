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«Магнит» может открыть магазины товаров для дома и ремонта 

Артём Кульша 17 минут назад
«Магнит» может открыть магазины товаров для дома и ремонта
Фото: РИА Новости
Сеть «Магнит» может открыть магазины в сегменте товаров для дома и ремонта. Об этом сообщает «Коммерсант».
Осведомленный собеседник рассказал изданию о планах «Магнита», а данные сервиса «СПАРК-Интерфакс» свидетельствуют, что в марте операционная компания сети «Тандер» подала заявки на регистрацию товарных знаков «Магнит Мастер» с символом молотка на графическом изображении. В «Магните» сообщили, что не исключают эксперименты с новыми форматами.
Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров назвал выход «Магнита» на рынок товаров для дома и ремонта логичным с учетом текущего портфеля розничных активов компании. Он высказал мнение, что «Магнит» может быстро стать основным игроком в данном сегменте, так как тот слабо консолидирован.
Старший аналитик «Газпромбанка» Марат Ибрагимов считает, что «Магнит Мастер» будет ориентироваться на основную аудиторию «Магнита», может потребовать отдельных маркетинговых решений, но обеспечит сети более высокий возврат на инвестиции, чем продуктовые точки.
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Комментарии
Компании , Михаил Бурмистров , Марат Ибрагимов , Газпромбанк , "Магнит" , Тандер , Advis.ru
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