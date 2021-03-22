Власти утвердили новые правила поддержки бизнеса

Добавляется, что также для граждан будут организованы программы переобучения и дополнительного профессионального образования с возможностью дальнейшего трудоустройства. Стать их участниками смогут не только те, кто потерял работу из-за пандемии, но и люди старше 50 лет и женщины с маленькими детьми. Обучение для них организуют АНО "Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)", РАНХиГС
и Томский госуниверситет. Ожидается, что в 2021 году не менее 168 тысяч человек смогут получить более востребованную профессию или допобразование и около 126 тысяч из них устроятся на работу.