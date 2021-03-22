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Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 31% 

Российская Газета 37 минут назад
Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 31%
Фото: EPA
На фоне холодного марта запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до 31%, Оставшийся к 21 марта объем, по данным Gas Infrastructure Europe, — на 24,5 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году, сообщает "Газпром".
В большинстве стран, которые входят в топ-5 по объему мощностей хранения в Европе, запасы опустились ниже 30%: в Германии — до 26%, в Нидерландах — до 24%, во Франции — до 18%, в Австрии — до 29%.
В сообщении российской компании также говорится, что потребители отобрали из европейских ПХГ 64,2 млрд кубометров газа и, чтобы восполнить этот объем, необходимо будет закачать как минимум на 54% больше газа, чем в прошлом году.
Погода пока не радует Европу теплом, поэтому подъем газа из хранилищ продолжается. В "Газпроме" ожидают, что из-за рекордов потребления прошедшей зимой и весной этого года, в летний период Европе понадобится дополнительные объем газа.
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