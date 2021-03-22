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Россия примет участие в строительстве «Пакистанского потока» 

Российская Газета и ещё 2 39 минут назад
Россия примет участие в строительстве «Пакистанского потока»
Фото: РИА Новости
Российские инвесторы получат не менее 26% акций газопровода "Север-Юг", который теперь официально переименован в "Пакистанский поток". Это следует из протокола о внесении изменений в соглашение между Россией и Пакистаном.
Со стороны России в строительство вложатся "Евразийский трубопроводный консорциум" и "Трубная металлургическая компания" (ТМК). У Пакистана будет контрольный пакет акций проекта — 74%.
Газопровод должен связать терминалы по приему СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с северными областями страны. Запланированная мощность газопровода — 12,5 млрд кубометров в год. Ранее ожидалось, что операторами проекта с российской стороны будут РТ-Глобальные ресурсы, но их решено заменить на компанию, которую учредит ФГУП "Центр эксплуатационных услуг" Минэнерго России.

"Этот проект интересен нашей стране в связи сбытом российского оборудования и долгосрочного экономического присутствия России в регионе", — говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что "Пакистанский поток" может быть использован для экспорта газа в Индию, но это не соответствует действительности. Идеи связать его с возможным газопроводом Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ) или Иран — Пакистан — Индия существуют, но из-за сложных отношений стран в регионе, находятся пока в стадии начального обсуждения.
По мнению Алексея Гривача, "Север-Юг" касается внутреннего газоснабжения Пакистана. ТАПИ и Иран-Пакистан-Индия — это транзит и экспорт газа, гораздо более сложные с геополитической точки зрения проекты с неопределенными перспективами.
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Комментарии 1
Компании , Алексей Гривач , Фонд национальной энергобезопасности , Трубная металлургическая компания , Минэнерго
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