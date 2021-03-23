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ЦБ исключил MoneyGram из реестра иностранных платежных систем

Банки.ру
54 минуты назад
Платежная система MoneyGram исключена из реестра иностранных платежных систем, свидетельствуют данные Центробанка, который ведет реестр.
MoneyGram исключена из реестра иностранных платежных систем
Фото: ReutersReuters
Так, Банк России 22 марта исключил из реестра операторов иностранных платежных систем запись о корпорации «МаниГрам Пэймент Системс, Инк.» в качестве оператора платежной системы MoneyGram. Согласно закону «О национальной платежной системе», в России могут работать только те платежные системы, операторы которых включены в соответствующий реестр ЦБ.
MoneyGram была включена в реестр иностранных платежных систем 24 апреля 2020 года, это была единственная запись в реестре. Согласно его данным, корпорация «МаниГрам Пэймент Системс, Инк.» зарегистрирована в США и имеет филиал в Москве. Операционным, расчетным и платежным клиринговым центром MoneyGram выступал СберБанк (услуги платежной инфраструктуры предоставлялись в рамках его платежной системы), еще одним расчетным центром и платежным клиринговым центром была расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (услуги платежной инфраструктуры предоставлялись в рамках платежной системы «Золотая корона»).
Газета «Коммерсант» ранее в марте этого года со ссылкой на свои источники написала, что система денежных переводов MoneyGram намерена подать заявление на отказ от регистрации в Центробанке и полностью прекратить самостоятельную работу на рынке. Уточнялось, что MoneyGram заключила соглашение с платежной системой «Золотая корона» и все переводы в РФ будут идти через ее пункты выдачи.
Компании,РНКО "Платежный центр",Сбербанк России,Центральный банк России,Газета "Коммерсантъ",
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