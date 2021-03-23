MoneyGram исключена из реестра иностранных платежных систем

Так, Банк России 22 марта исключил из реестра операторов иностранных платежных систем запись о корпорации «МаниГрам Пэймент Системс, Инк.» в качестве оператора платежной системы MoneyGram. Согласно закону «О национальной платежной системе», в России могут работать только те платежные системы, операторы которых включены в соответствующий реестр ЦБ.