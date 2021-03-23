MoneyGram исключена из реестра иностранных платежных систем

MoneyGram была включена в реестр иностранных платежных систем 24 апреля 2020 года, это была единственная запись в реестре
. Согласно его данным, корпорация «МаниГрам Пэймент Системс, Инк.» зарегистрирована в США и имеет филиал в Москве. Операционным, расчетным и платежным клиринговым центром MoneyGram выступал СберБанк
(услуги платежной инфраструктуры предоставлялись в рамках его платежной системы), еще одним расчетным центром и платежным клиринговым центром была расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр»
(услуги платежной инфраструктуры предоставлялись в рамках платежной системы «Золотая корона»).