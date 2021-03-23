«Газпром» предупредил о проблемах из-за софта РФ

В них для компаний, относящихся к субъектам критической информационной инфраструктуры («Газпром» входит в их число), предлагается сделать исключение, чтобы они сами разрабатывали и утверждали планы по переходу на российское ПО и оборудование. Аксютин
предупредил, что спешка в случае нефтегазовых компаний опасна, а столь серьезная модернизация должна сопровождаться длительной остановкой работы промышленных объектов. Ведь, как правило, на таких предприятиях работают единые программно-аппаратные комплексы, менять их по частям просто невозможно.