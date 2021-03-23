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«Газпром» предупредил о проблемах из-за российского софта

Lenta.ru
4 часа назад
Глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил о серьезных финансовых проблемах компании в случае, если ее обяжут переходить на российское программное обеспечение на общих основаниях. Соответствующее письмо он направил в адрес премьера Михаила Мишустина, сообщает РБК.
«Газпром» предупредил о проблемах из-за софта РФ
Фото: ТАССТАСС
По оценке Миллера, затраты на отечественный софт и оборудование, если стараться завершить процесс до 2025 года, составят 180 миллиардов рублей. Это станет слишком большой единовременной финансовой нагрузкой и негативно повлияет на экономические показатели.
Он предложил исключить из проекта указа конкретные сроки перехода на российский софт, которые прописаны на данный момент. В текущей версии уйти от использования иностранного ПО следует до 1 января 2024 года, а оборудования — до 2025 года.
Представитель Минцифры подтвердил, что письмо находится на рассмотрении. Это ведомство участвовало в разработке проекта президентского указа.
Между тем Миллер в письме также обратил внимание, что «Газпром» и раньше пытался достучаться в различные министерства, но его предложения не учитывались. К письму прилагаются замечания первого замглавы «Газпрома» Олега Аксютина, которые тот отправлял в Минпромторг.
В них для компаний, относящихся к субъектам критической информационной инфраструктуры («Газпром» входит в их число), предлагается сделать исключение, чтобы они сами разрабатывали и утверждали планы по переходу на российское ПО и оборудование. Аксютин предупредил, что спешка в случае нефтегазовых компаний опасна, а столь серьезная модернизация должна сопровождаться длительной остановкой работы промышленных объектов. Ведь, как правило, на таких предприятиях работают единые программно-аппаратные комплексы, менять их по частям просто невозможно.
Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач подтвердил опасения Миллера. По его словам, ограничение по срокам ведет к «экстремальным расходам», которые не по плечу «Газпрому». В настоящее время компания пытается найти ресурсы для исполнения масштабной программы газификации страны, и лишних денег у нее просто нет.
Год назад Минцифры (на тот момент Минкомсвязь) разработало по поручению президента страны Владимира Путина первый вариант указа о переходе на отечественные разработки. В нем говорилось, что программное обеспечение можно сменить уже до 1 января 2021 года, а оборудование — годом позже.
В ноябре 2020 года сроки радикально пересмотрели до нынешних параметров. Как оказалось, в России попросту нет большей части аналогов, а даже на их срочную разработку требуются многие годы. Позднее стало известно, что справиться с проблемой в правительстве решили с помощью изменения требований к реестру отечественного ПО, куда будут включать даже программы с минимальными изменениями, в том числе копии иностранного софта.
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