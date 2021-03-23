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Telegram привлек $1 млрд от размещения бондов

ТАССиещё 9
3 часа назад
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале сообщил, что компания привлекла более $1 млрд от размещения бондов.
Telegram привлек $1 млрд от размещения бондов
Фото: © Mr.Whiskey/Shutterstock/FOTODOM© Mr.Whiskey/Shutterstock/FOTODOM
"Рад сообщить, что Telegram привлек более $1 млрд от продажи бондов ряду крупнейших инвесторов со всего мира. Это позволит Telegram продолжить глобальный рост, сохраняя при этом свои ценности и независимость. Эти ресурсы также будут способствовать реализации стратегии монетизации, которую я изложил в декабре", - отметил он.
"Как я сказал при запуске Telegram почти восемь лет назад, конечная цель Telegram - стать финансово устойчивым проектом, который может служить человечеству на десятилетия (или столетия) в будущем. Сегодняшние новости - еще один шаг к этой цели", - написал Дуров.
Ранее во вторник Bloomberg сообщал, что Telegram привлек $150 млн через продажу конвертируемых облигаций от двух фондов из ОАЭ - Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners. По данным издания, Mubadala Investment Co. инвестировал $75 млн в пятилетние конвертируемые облигации Telegram, еще $75 млн инвестировал Abu Dhabi Catalyst Partners.
Позднее Российский фонд прямых инвестиций подтвердил ТАСС, что совместно с Mubadala Investment Company принял участие в инвестиции в Telegram.

О размещении бондов

В середине марта РБК сообщал со ссылкой на источник, "получивший удовлетворение своей заявки", что Telegram впервые разместил пятилетние конвертируемые долларовые облигации и привлек на рынке $1 млрд. Минимальный лот для участия составлял $500 тыс. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года. Номинал одной бумаги составил $1 тыс., купонный период - полгода.
Кроме того, одним из условий выпуска облигаций стало предоставление владельцам возможности конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO.
Согласно данным источника РБК, компания проводила размещение облигаций напрямую, без участия андеррайтеров и сторонних организаторов. Спрос на облигации Telegram был ажиотажным, книга заявок оказалась переподписана в два раза, писал Forbes. Журнал не исключал, что предложение облигаций будет увеличено до $1,5 млрд.
Компании,Павел Дуров,Российский фонд прямых инвестиций,Bloomberg,РБК,Forbes,ИТАР-ТАСС,
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