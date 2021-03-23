Telegram привлек $1 млрд от размещения бондов

"Рад сообщить, что Telegram привлек более $1 млрд от продажи бондов ряду крупнейших инвесторов со всего мира. Это позволит Telegram продолжить глобальный рост, сохраняя при этом свои ценности и независимость. Эти ресурсы также будут способствовать реализации стратегии монетизации, которую я изложил в декабре", - отметил он.
"Как я сказал при запуске Telegram почти восемь лет назад, конечная цель Telegram - стать финансово устойчивым проектом, который может служить человечеству на десятилетия (или столетия) в будущем. Сегодняшние новости - еще один шаг к этой цели", - написал Дуров.