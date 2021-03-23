В Москве заминировали все «Ашаны»

Собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству, что вчера на электронную почту ФСБ
поступило анонимное сообщение о том, что во всех «Ашанах» в столице заложены взрывные устройства. Оно оказалось ложным. Полиция инициировала проведение проверки по данному факту.
Собственный собеседник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва», что вчера среди прочих «Ашанов» был проверен магазин сети на Верхней Красносельской улице. Около 900 посетителей и сотрудников были эвакуированы.
Согласно тексту 207-й статьи Уголовного кодекса, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или дохода осужденного за период до 18 месяцев, ограничением свободы на срок до трех лет либо принудительными работами на срок до трех лет.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», на электронные почты трех магазинов сети Metro Cash & Carry в Москве пришло письмо, автор которого потребовал перевести на его криптокошелек пять миллионов рублей. В случае невыполнения своего требования злоумышленник пригрозил отравить все продукты в указанных торговых точках.