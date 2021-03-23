В Москве заминировали все «Ашаны»

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Собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству, что вчера на электронную почту ФСБ поступило анонимное сообщение о том, что во всех «Ашанах» в столице заложены взрывные устройства. Оно оказалось ложным. Полиция инициировала проведение проверки по данному факту.

Собственный собеседник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва», что вчера среди прочих «Ашанов» был проверен магазин сети на Верхней Красносельской улице. Около 900 посетителей и сотрудников были эвакуированы.

Согласно тексту 207-й статьи Уголовного кодекса, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или дохода осужденного за период до 18 месяцев, ограничением свободы на срок до трех лет либо принудительными работами на срок до трех лет.