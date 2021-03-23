Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

26 россиян попали под санкции Зеленского

Вероника Полынина
1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский продлил санкции против российских компаний и граждан.
26 россиян попали под санкции Зеленского
Фото: ReutersReuters
Украинский лидер подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 23 марта «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».
Санкции были продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц.
В дополнительных материалах к документу указаны в том числе трое граждан Франции - Виржини Жорон, Жан-Лин Лакапель, Филипп Оливье. Все они являются депутатами Европарламента.
Санкции также продлены в отношении МИА «Россия сегодня», компании «Росгосстрах», заместителя главы МВД России Александра Горового, сенаторов Людмилы Нарусовой, Олега Цепкина, Ирины Рукавишниковой, Александра Карлина и ряда российских чиновников.
Подписанный Зеленским указ предусматривает блокировку активов, попавших под санкции лиц, а также ограничении торговых операций. Кроме того, речь идет об ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг, а также использования телекоммуникационных сетей общего пользования.
Ранее «Рамблер» сообщал, что резидент Украины Владимир Зеленский пообещал перекрыть кислород всем, кто пытается изнутри разрушить независимость страны. Об этом он заявил, комментируя санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении ряда украинских граждан, компаний и телеканалов
Компании,Ирина Рукавишникова,Олег Цепкин,Владимир Зеленский,Александр Горовой,Александр Карлин,Росгосстрах,Европарламент,МВД,РИА Новости,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители