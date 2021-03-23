26 россиян попали под санкции Зеленского

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Украинский лидер подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 23 марта «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Санкции были продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц.

В дополнительных материалах к документу указаны в том числе трое граждан Франции - Виржини Жорон, Жан-Лин Лакапель, Филипп Оливье. Все они являются депутатами Европарламента

Подписанный Зеленским указ предусматривает блокировку активов, попавших под санкции лиц, а также ограничении торговых операций. Кроме того, речь идет об ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг, а также использования телекоммуникационных сетей общего пользования.