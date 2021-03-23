26 россиян попали под санкции Зеленского

Украинский лидер подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 23 марта «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».
Санкции были продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц.
В дополнительных материалах к документу указаны в том числе трое граждан Франции - Виржини Жорон, Жан-Лин Лакапель, Филипп Оливье. Все они являются депутатами Европарламента
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Подписанный Зеленским указ предусматривает блокировку активов, попавших под санкции лиц, а также ограничении торговых операций. Кроме того, речь идет об ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг, а также использования телекоммуникационных сетей общего пользования.
Ранее «Рамблер» сообщал, что резидент Украины Владимир Зеленский пообещал перекрыть кислород всем, кто пытается изнутри разрушить независимость страны. Об этом он заявил, комментируя санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении ряда украинских граждан, компаний и телеканалов