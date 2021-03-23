Сенаторы призвали Байдена остановить "Северный поток — 2"

"Мы пишем, чтобы подтвердить наше несогласие с газопроводом "Северный поток 2", явным инструментом российского злонамеренного влияния в Европе... Этот газопровод должен быть остановлен, и для этого требуется ваша руководящая роль", - говорится в письме, опубликованном на сайте комитета по иностранным делам сената США.
"Как вы знаете, "Северный поток 2" будет полностью построен в этом году, если строительству ничто не помешает. Мы настоятельно призываем вас использовать все доступные инструменты, чтобы остановить строительство газопровода", - подчеркнули сенаторы.