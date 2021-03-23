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Сенаторы-демократы призвали Байдена остановить "Северный поток — 2"

РИА Новости
1 час назад
Сенаторы-демократы Боб Менендес и Джин Шахин в совместном письме призвали президента США Джо Байдена предпринять дипломатические усилия, чтобы остановить строительство "Северного потока 2".
Сенаторы призвали Байдена остановить "Северный поток — 2"
Фото: ReutersReuters
"Мы пишем, чтобы подтвердить наше несогласие с газопроводом "Северный поток 2", явным инструментом российского злонамеренного влияния в Европе... Этот газопровод должен быть остановлен, и для этого требуется ваша руководящая роль", - говорится в письме, опубликованном на сайте комитета по иностранным делам сената США.
"Как вы знаете, "Северный поток 2" будет полностью построен в этом году, если строительству ничто не помешает. Мы настоятельно призываем вас использовать все доступные инструменты, чтобы остановить строительство газопровода", - подчеркнули сенаторы.
Дипломатический напор со стороны госдепартамента, говорится в письме, требует переговоров по всей Восточной и Западной Европе - такая дипломатия имеет решающее значение, поскольку многие двусторонние отношения Соединенных Штатов за последние четыре года серьезно пострадали и "нуждаются в ремонте".
США в прошлый четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока 2". Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Позднее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия отвергает экстерриториальные санкции США по газопроводу "Северный поток 2".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе.
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