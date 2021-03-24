Контейнеровоз Ever Given, застрявший на мели в Суэцком канале, намертво перекрыл движение на одном из самых интенсивных водных путей в мире. В результате мировые поставки нефти оказались под угрозой — десятки судов с топливом были вынуждены искать обходные пути и уже не сумеют дойти до портов в запланированное время.

Вечером 23 марта один из крупнейших в мире кораблей-контейнеровозов Ever Given (длина — 400 м, ширина — 59 м) компании Evergreen случайно сел на мель после отклонения от курса из-за внезапного сильного ветра, сообщил Bloomberg.

Инцидент произошёл на юге Суэцкого канала — развернувшийся на 90 градусов контейнеровоз полностью перекрыл его, не оставив другим судам ни малейшего шанса пройти дальше. Корабль следовал из Китая в Нидерланды под панамским флагом и должен был прибыть в европейскую страну 31 марта. Для установки причин произошедшего уже направили экстренно сформированный технический комитет, а на берегу у места ЧП работают землекопы, сообщило издание Cairo24. Однако операция по снятию Ever Given с мели может продлиться ещё около двух дней.

Буксиры уже несколько раз пытались вытащить судно, но успехом их усилия не увенчались. В результате образовалась пробка из десятков грузовых судов, следовавших привычным маршрутом по одной из важнейших судоходных линий.

So, the #SuezCanal is blocked...



Massive container ship EVER GIVEN stuck in the most awkward way possible.



Ongoing for hours. Every tug Egypt could spare appear to be trying to pull it free.



Vessel tracker: https://t.co/MsTUgVgyTH pic.twitter.com/08w4qpPqln— John Scott-Railton (@jsrailton) March 23, 2021

По оценкам Financial Times, всего за несколько часов после инцидента у северного и южного входа в Суэцкий канал скопились суда, на борту которых находилось около 10 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов. Чтобы разгрузить движение, администрация Суэцкого канала открыла старые участки, направив те корабли, которые могли туда пройти, в обход пробки. Но многие суда до сих пор вынуждены ждать решения проблемы.

Эксперты высказали опасение, что дальнейшая блокировка судов может привести к сбою в глобальной цепочке поставок энергоносителей. По словам специалистов, сейчас фрахтователи и владельцы судов оказались фактически в безвыходном положении — маршрут в обход Африки займёт значительно больше времени и обойдётся дороже, чем пара дней простоя. Однако и эти дни сулят им большие убытки. В перспективе это грозит краткосрочным скачком мировых цен на нефть и изменениями в транспортных тарифах.

Уже сейчас нефть подорожала на 3% за день — 24 марта Brent торговалась около $63 за баррель, притом что три недели подряд цены снижались на фоне новых коронавирусных ограничений в Европе.

Аналитики также предположили, что такая реакция рынка свидетельствует о скрытых ожиданиях возобновления роста спроса на топливо.