Совкомбанк покупает «Восточный»

Осведомленные собеседники рассказали агентству, что все акционеры «Восточного» подписали обязывающие документы по продаже акций Совкомбанку, а в ближайшие дни в Центральный банк
будет подано соответствующее ходатайство.
Участники сделки не рассчитывают, что у регулятора возникнут какие-либо возражения, и ждут, что сделка будет закрыта не позже середины апреля.
Совкомбанк, как сообщал «Рамблер», занимает девятое место в рейтинге российских банков по чистым активам по методике Banki.ru, а «Восточный» — 34-е.
На протяжении более чем двух последних лет крупнейшие акционеры «Восточного» Evison Holdings (41,63% капитала банка) и «Финвижн холдингс» (42,01%) находились в состоянии корпоративного конфликта. Лишь в октябре они заключили мировое соглашение.
В феврале первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский
сообщил, что кредитная организация продолжит выплаты акционерам и выплаты отложенных бонусов топ-менеджменту после истечения льготных возможностей, предоставленных Центробанком.