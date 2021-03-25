Совкомбанк покупает «Восточный»

Совкомбанк намерен купить банк «Восточный». Об этом сообщает «Интерфакс».

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Осведомленные собеседники рассказали агентству, что все акционеры «Восточного» подписали обязывающие документы по продаже акций Совкомбанку, а в ближайшие дни в Центральный банк будет подано соответствующее ходатайство.

Участники сделки не рассчитывают, что у регулятора возникнут какие-либо возражения, и ждут, что сделка будет закрыта не позже середины апреля.

Совкомбанк, как сообщал «Рамблер», занимает девятое место в рейтинге российских банков по чистым активам по методике Banki.ru, а «Восточный» — 34-е.

На протяжении более чем двух последних лет крупнейшие акционеры «Восточного» Evison Holdings (41,63% капитала банка) и «Финвижн холдингс» (42,01%) находились в состоянии корпоративного конфликта. Лишь в октябре они заключили мировое соглашение.