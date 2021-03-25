«Мир» запустит сервис для чаевых

«Очень всем понятный случай, когда в ресторане вы должны давать чаевые и не всегда есть возможности переводить их безналично удобно. Мы недавно буквально, понимая, что такая востребованная есть потребность в выдаче наличных, мы сделали, как мы считаем, очень удобный сервис. Он называется «Mir Tips», он сейчас запускается», – отметил он.