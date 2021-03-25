Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

«Мир» запустит сервис для чаевых

Лера Букина
2 часа назад
В России появится сервис для оплаты чаевых в ресторанах и кафе. Запустит его Национальная система платежных карт (НСПК), оператор системы «Мир». Об этом, как пишет «Прайм», сообщил глава компании Владимир Комлев в ходе онлайн-конференции Junior PayTech Forum-2021.
«Мир» запустит сервис для чаевых
Фото: ТАССТАСС
«Очень всем понятный случай, когда в ресторане вы должны давать чаевые и не всегда есть возможности переводить их безналично удобно. Мы недавно буквально, понимая, что такая востребованная есть потребность в выдаче наличных, мы сделали, как мы считаем, очень удобный сервис. Он называется «Mir Tips», он сейчас запускается», – отметил он.
Благодаря сервису можно будет оставить чаевые сразу при оплате счета. Сумма основного чека пойдет на счет заведению, а средства сверх нее автоматически уйдут на карту официанта.
Ранее «Рамблер» сообщал, что карты «Мир» появятся в Apple Pay с 27 апреля.
Компании,Владимир Комлев,НСПК,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители