ЕС призвали ответить на санкции США против «Севпотока — 2»

Европа должна сопротивляться санкциями США против «Северного потока — 2», заявила французский евродепутат Матильда Андруэ. По ее словам, ограничения Вашингтона бьют по десяткам европейских компаний, а власти ЕС ограничиваются лишь «пустыми словами». Европолитики неоднократно критиковали Штаты за вмешательство в чужие дела.

Фото: Axel Schmidt/Nord Stream 2 Axel Schmidt/Nord Stream 2

Еврокомиссия должна предпринять конкретные меры по борьбе с экстерриториальными санкциями США, введенными против газопровода «Северный поток — 2». Об этом со ссылкой на депутата Европарламента от Франции Матильду Андруэ сообщает RT.

По ее мнению, Белый дом грубо нарушает международное право, а его антиевропейская санкционная политика представляет собой ни что иное, как прямое нападение на экономические интересы и национальный суверенитет ЕС.

Андруэ напомнила, что из-за санкций от участия в проекте СП-2 были вынуждены отказаться некоторые из числа 120 европейских компаний, связанных со строительством и запуском газопровода.

Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на встрече с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, что Вашингтон продолжает быть противником строительства газопровода «Северный поток — 2».

19 марта агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает введение дополнительных санкций, чтобы заблокировать строительство почти завершенного газопровода. Санкции могут быть представлены в форме промежуточного отчета, в котором также может быть выделена страховая компания, которая работала с судами, прокладывающими «Северный поток — 2» в Балтийском море. Ограничительные меры могут затронуть также другие компании, предоставляющие вспомогательные суда и материалы для проекта.

Первые санкции США против «Северного потока — 2» были введены в конце 2019 года. Затем они неоднократно продлевались и дополнялись. В основном, рестрикции касаются иностранных партнеров проекта.

В январе 2020 года Владимир Путин заявил, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано. Это заявление было сделано после выхода из проекта ряда европейских компаний, объяснивших свое решение американскими санкциями против участников строительства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американские санкции «грубым давлением» на европейский бизнес и примером недобросовестной конкуренции.

Страны Западной Европы к проекту трансбалтийского газопровода в целом относятся благосклонно. В феврале канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Запад сможет справиться с расхождениями по поводу СП-2.

«Что касается «Северного потока — 2», то мы часто говорили о том, что с одной стороны, это экономический проект, с другой стороны, у него есть политические последствия, и это играет большую роль в трансатлантических отношениях», — сказала Меркель.

По ее словам, она обсуждала с президентом Франции Эммануэлем Макроном проблемы энергоснабжения. Меркель подчеркнула, что у Франции есть атомная энергетика и для нее роль газа менее существенна, чем для Германии.

Тем не менее, Макрон поддержал позицию Германии по вопросу газопровода «Северный поток — 2».

«Я разделяю то, что сказала госпожа канцлер. Наш приоритет в Европе – это обеспечить энергетический переход в соответствии с нашими обязательствами по сокращению выбросов CO2», — сказал Макрон. По его словам, газ — необходимая часть на переходном периоде. Французский президент также подчеркнул необходимость укреплять энергетический суверенитет Евросоюза.