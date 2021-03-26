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Танкеры с нефтью на $400 миллионов застряли в Суэцком канале

Праймиещё 1
48 минут назад
Танкеры с нефтью на сумму более 400 миллионов долларов не могут пройти через Суэцкий канал из-за его блокировки севшим на мель контейнеровозом Ever Given, пишет китайская газета South China Morning Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
Стоимость застрявшей в Суэцком канале нефти составила $400 млн
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"По меньшей мере семь судов, перевозящих 6,3 миллиона баррелей нефти, задержаны из-за инцидента — два к северу от застрявшего танкера и пять — к югу", — пишет газета.
При цене нефти марки Brent в 64 доллара за баррель общая стоимость данного груза составляет примерно 403 миллиона долларов, уточняет издание.
В среду контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, принадлежащий компании Shoei Kisen и находящийся в управлении тайваньской компании Evergreen Marine Corporation, по пути из Китая в Европу сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере 100 судов.
"Если Ever Given останется заблокированным на выходные, то с южной стороны будут задержаны еще три танкера с 2,5 миллиона баррелей нефти на сумму 160 миллионов долларов", — подсчитало Kpler.
Газета добавляет, что блокировка канала затронула еще 15 других судов, перевозящих нефтепродукты, такие как нафту, авиационное топливо и бензин. Десять ждут к югу от канала, а пять других, направляющихся на юг, в Азию, застряли на севере.
"Пять судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), и два танкера с сжиженным углеводородным газом (СУГ) также либо задерживаются в канале, либо ждут входа в него", — добавляет газета.
Компании,Экономика,
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