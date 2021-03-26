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Центробанк отозвал лицензию у банка "Мегаполис"

Праймиещё 8
32 минуты назад
ЦБ РФ с 26 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис" ООО КБ "Мегаполис", говорится в сообщении регулятора.
ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»
Фото: ТАССТАСС
Поданным ЦБ, по величине активов организация занимала 234 место в банковской системе Российской Федерации.
Решение об отзыве лицензии принято в связи с нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Банк "Мегаполис" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения, сообщает регулятор.
В "Мегаполис" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк "Мегаполис" является участником системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика с учетом начисленных процентов по вкладам. Выплаты начнутся не позднее 9 апреля.
Компании,Экономика,КБ "Мегаполис",Центральный банк России,
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