ЦБ рассказал о махинациях банков со страховкой

"Есть один момент, на который я хотел бы обратить внимание, — относительно возможности возврата страховки при досрочном погашении кредита. Мы в отдельных случаях увидели практику, когда отдельные организации начали разделять страховку на обязательную, которую при досрочном возврате потребитель может обратно получить, — она составляет совершенно незначительную сумму", — сказал он, выступая на XXII Всероссийской банковской конференции.
Россияне с 1 сентября 2020 года могут вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита. Заемщик может отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита и получить часть страховой премии за неистекший период в течение семи рабочих дней с момента подачи заявления о таком отказе.