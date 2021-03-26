ЦБ рассказал о махинациях банков со страховкой

Сергей Колганов. Некоторые российские банки начали разделять оформляемые при выдаче кредитов страховки на две — большая часть суммы страхования идет на якобы добровольную услугу, которую клиент при досрочном погашении ссуды вернуть уже не сможет, сообщил замглавы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ

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"Есть один момент, на который я хотел бы обратить внимание, — относительно возможности возврата страховки при досрочном погашении кредита. Мы в отдельных случаях увидели практику, когда отдельные организации начали разделять страховку на обязательную, которую при досрочном возврате потребитель может обратно получить, — она составляет совершенно незначительную сумму", — сказал он, выступая на XXII Всероссийской банковской конференции.

"Основная сумма — это вторая страховка. Вторая, которую добровольно активно клиент хочет приобрести, со слов поставщика услуги, составляет значительную сумму и ее уже клиент вернуть не может", — добавил Колганов.

Он подчеркнул, что регулятор ведет работу для пресечения данной недобросовестной практики.