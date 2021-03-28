Банк РФ решил свернуть часть "ковидных" послаблений

Часть послаблений Банка России заканчивает свое действие с 1 апреля, в том числе рекомендация о реструктуризации кредитов пострадавшим от коронавируса гражданам и малому и среднему бизнесу, а также в отношении создания резервов по корпоративным ссудам.

Фото: © РИА Новости. Максим Блинов © РИА Новости. Максим Блинов

Так, регулятор рекомендовал российским банкам до конца марта удовлетворять обращения россиян и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за реструктуризацией кредитов. Кроме того, ЦБ советовал не начислять заемщику неустойку за просроченную задолженность. Также до 31 марта действует рекомендация кредиторам принудительно не выселять должников из жилья, на которое ранее было обращено взыскание.

Наконец, заканчиваются послабления в отношении создания резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам. При этом резервные послабления по кредитам гражданам и МСП пока действуют — до июля текущего года.

По данным регулятора, всего за весь период, включающий в себя и "кредитные каникулы", с 20 марта 2020 года по 24 февраля 2021 года, банки получили 3,357 миллиона обращений граждан о реструктуризации, рассмотрено 99% обращений, одобрено 2,002 миллиона, или 60,3% от рассмотренных, уже проведено свыше 1,8 миллиона реструктуризаций на 895 миллиардов рублей. Также ЦБ ожидает, что 20-30% кредитов, реструктурированных банками в прошлом году, могут стать "плохими", и кредитным организациям придется досоздавать резервы в объеме до 2% портфеля.

По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, завершение послаблений на банках сильно не отразится. "Отмена послаблений не приведет к какому-либо радикальному ухудшению ситуации в банковской системе. При этом можно ожидать, что в худших условиях окажутся небольшие кредитные организации, с более высокой концентрацией кредитного портфеля", — отметил старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень