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Дефицит новых машин в российских автосалонах идет на спад

ТАССиещё 1
1 час назад
Дефицит новых автомобилей в российских дилерских центрах идет на спад, сообщили ТАСС в понедельник в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
Дефицит новых машин в автосалонах пошел на спад
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Дефицит [новых автомобилей] сохраняется, хотя уже идет на спад. Речь идет как о разных сегментах, так и о производителях", - сообщили в пресс-службе ассоциации.
Проблема дефицита новых машин в автосалонах длится с конца августа прошлого года. Нехватка фиксировалась по всем брендам, включая отечественную Lada. Как пояснял ТАСС директор по маркетингу "Авилона" Андрей Каменский, одна из основных причин сложившейся ситуации - сниженные объемы производства и поставок из-за пандемии. В конце октября 2020 года стало известно, что дефицит затронул и автомобили с пробегом.
В РОАД также добавили, что в России все еще не решена проблема дефицита чипов для автоэлектроники. Как ранее сообщало издание "Коммерсантъ", речь идет о микросхемах для систем "ЭРА-ГЛОНАСС", тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем и др.
Компании,Авилон,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",ИТАР-ТАСС,
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