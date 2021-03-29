Минфин и ФНС усилят контроль за применением контрольно-кассовой техники

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Там указали на тот факт, что сейчас перечень случаев, когда ККТ может не применяться, установлен недостаточно четко. Недобросовестные предприниматели на розничных рынках используют это, чтобы уклоняться от применения ККТ.

Это приводит к теневому обороту наличных денег в указанном сегменте, вовлеченности его участников в незаконную банковскую деятельность, неуплате налогов и невозможности идентифицировать историю, качество, гарантию и цену товаров.

В пресс-службе Минфина напомнили, что ранее президент Владимир Путин поставил задачу усилить контроль за соблюдением кассовой дисциплины на розничных рынках, и сообщили о разработке совместно с ФНС соответствующих поправок в закон о ККТ, закон о розничных рынках и КоАП.

Среди прочего предлагается сократить перечень случаев, когда ККТ может не применяться на розничных рынках, уточнить обязанность потенциальных арендаторов предоставлять документальное подтверждение наличия ККТ, ввести ответственность управляющих компаний за допуск на рынок лиц, не имеющих ККТ, и упрощенный порядок привлечения продавцов к административной ответственности в виде предупреждения.