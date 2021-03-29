Водители «Петровича» вышли на забастовку

В Санкт-Петербурге водители ретейлера «Петрович» вышли на забастовку. Об этом сообщает «Фонтанка».

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«Петрович», как сообщал «Рамблер», специализируется на торговле строительными материалами и товарами для ремонта. Сегодня утром несколько десятков водителей службы доставки сети собрались у входа в магазин на Таллинском шоссе в Петербурге и потребовали повышения заработной платы. Они не выкрикивали лозунгов и не совершали других правонарушений.

В пресс-службе «Петровича» подтвердили, что сегодня некоторые водители провели встречу с руководством транспортного подразделения компании, в ходе которой обсуждался размер их, водителей, зарплаты и условия труда.

Там рассказали, что в прошлом году зарплаты не повышались из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, однако будут проиндексированы выше инфляция (на 5-10% в зависимости от должности) в ближайшее время, в частности, зарплаты водителей — уже по итогам марта.

«Доставки сегодня во всех центрах едут в штатном режиме. Небольшой сбой будет только из-за магазина на Таллинском шоссе, но ребят уже всех собираем в рейсы. Договоримся», — отметили в пресс-службе «Петровича».