В Кремле опровергли слухи о переговорах со «Сбером» и Mail.ru

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Как сообщал «Рамблер», ранее неназванные источники Financial Times заявили о планах Сбербанка и Mail.ru Group разделить активы своего совместного предприятия (СП) - «О2О Холдинг». Причиной этого собеседники газеты назвали разные взгляды компаний на развитие СП.

В СП входят сервис доставки еды Delivery Club, доставка продуктов «Самокат», такси «Ситимобил» и другие проекты.

Источники FT заявили, что компании обратились в Кремль и попросили «неформального разрешения» разделить активы.

Комментируя статью FT, в Сбербанке подчеркнули, что бизнесы O2O активно и успешно развиваются, а стоимость проекта уже намного выше, чем вложенные в него инвестиции.

Песков в беседе с «Ведомостями» подчеркнул, что в Кремль компании не обращались.