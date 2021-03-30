Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

В Кремле опровергли слухи о переговорах со «Сбером» и Mail.ru

Мария Иванова
2 часа назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сбербанк и Mail.ru не обращались в Кремль за «неформальным разрешением» разделить активы. Об этом пишут «Ведомости».
В Кремле опровергли слухи о переговорах со «Сбером» и Mail.ru
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», ранее неназванные источники Financial Times заявили о планах Сбербанка и Mail.ru Group разделить активы своего совместного предприятия (СП) - «О2О Холдинг». Причиной этого собеседники газеты назвали разные взгляды компаний на развитие СП.
В СП входят сервис доставки еды Delivery Club, доставка продуктов «Самокат», такси «Ситимобил» и другие проекты.
Источники FT заявили, что компании обратились в Кремль и попросили «неформального разрешения» разделить активы.
Комментируя статью FT, в Сбербанке подчеркнули, что бизнесы O2O активно и успешно развиваются, а стоимость проекта уже намного выше, чем вложенные в него инвестиции.
Песков в беседе с «Ведомостями» подчеркнул, что в Кремль компании не обращались.
«Это - не дело Кремля. Это бизнес отношения двух компаний», - заявил он.
Компании,Дмитрий Песков,Mail.ru Group,Сбербанк России,Ведомости,Financial Times,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители