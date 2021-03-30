В Кремле опровергли слухи о переговорах со «Сбером» и Mail.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что Сбербанк
и Mail.ru
не обращались в Кремль за «неформальным разрешением» разделить активы. Об этом пишут
«Ведомости».
Как сообщал «Рамблер», ранее неназванные источники Financial Times заявили
о планах Сбербанка и Mail.ru Group разделить активы своего совместного предприятия (СП) - «О2О Холдинг». Причиной этого собеседники газеты назвали разные взгляды компаний на развитие СП.
В СП входят сервис доставки еды Delivery Club, доставка продуктов «Самокат», такси «Ситимобил» и другие проекты.
Источники FT заявили, что компании обратились в Кремль и попросили «неформального разрешения» разделить активы.
Комментируя статью FT, в Сбербанке подчеркнули, что бизнесы O2O активно и успешно развиваются, а стоимость проекта уже намного выше, чем вложенные в него инвестиции.
Песков в беседе с «Ведомостями» подчеркнул, что в Кремль компании не обращались.
«Это - не дело Кремля. Это бизнес отношения двух компаний», - заявил он.