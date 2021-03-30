Фитнес могут включить в полисы ДМС

По мнению замминистра здравоохранения России Олега Салагая, укрепление общественного здоровья на рабочих местах - это важное направление, ведь на работе человек проводит очень много времени. В минздраве
были подготовлены рекомендации для работодателей, и во многих организациях корпоративные программы по ЗОЖ приняты и работают уже не первый год. Внедрены они, например, в госкорпорации "Росатом"
, в РЖД
, многих других компаниях. Мероприятия самые разные: где-то работников поощряют за отказ от курения (это выгодно и работодателю, так как сокращается время, потраченное на перекуры), где-то включают в соцпакет оплату абонемента в бассейн и фитнес-центр, где-то в дополнение к этому устраивают регулярные внутрикорпоративные спортивные акции и соревнования. Сейчас внедрение корпоративных программ продолжается более чем в 20 пилотных регионах.