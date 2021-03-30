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Банки начали разрывать договоры льготной ипотеки

News.ruиещё 1
2 часа назад
Кредитные организации начали разрывать договоры по программе льготной ипотеки и выставлять квартиры на торги. Об этом журналистам рассказал вице-президент общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков.
Банки начали разрывать договоры льготной ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Я думаю, что речь идёт не о десятках процентов, но процентов 7-8, а может, и 10 процентов договоров ипотеки обслуживаться не смогут, — заявил эксперт в эфире телеканала РБК.
По словам Шлеменкова, к такой ситуации привели условия выдачи ипотеки. В настоящее время ситуация ещё не приобрела массовый характер, но в то же время, как подчеркнул эксперт, она довольная сложная.
Льготная программа ипотеки под 6,5% годовых была запущена в России в рамках антикризисных мер в апреле 2020 года. Изначально она действовала до 1 ноября, но в конце октября власти продлили действие программы до 1 июля 2021 года.
Как сообщал NEWS.ru, объём льготной ипотеки на жильё в новостройках под 6,5% годовых с момента запуска программы к концу марта может превысить 1,24 трлн рублей. Такой прогноз озвучил замруководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.
Компании,Евгений Шлеменков,Банк ВТБ,
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