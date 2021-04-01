Минэнерго: бензин в России должен стоить дороже

Там пояснили, что сейчас 44,89 рублей за Аи-92 платит покупатель, а 5,19 рублей — государство через демпфирующий механизм. В Минэнерго уточнили, что цена бензина в России — одна из самых низких в мире даже по сравнению с некоторыми нефтеперерабатывающими странами. Например, в США литр аналогичного бензина стоит 63,61 рублей, в Китае — 84,18 рублей.