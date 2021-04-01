Минэнерго: бензин в России должен стоить дороже

Там пояснили, что сейчас 44,89 рублей за Аи-92 платит покупатель, а 5,19 рублей — государство через демпфирующий механизм. В Минэнерго уточнили, что цена бензина в России — одна из самых низких в мире даже по сравнению с некоторыми нефтеперерабатывающими странами. Например, в США литр аналогичного бензина стоит 63,61 рублей, в Китае — 84,18 рублей.
Ранее заместитель министра энергетики Павел Сорокин
рассказал, что цены на бензин в России растут даже при условии дешевеющей нефти. Причинами являются изменение курса рубля, демпфер и рыночный фактор. Эксперты Независимого топливного союза сообщили
, что в 2021 году цены на бензин могут подскочить на 14%. 12 марта цена на АИ-92 уже обновила исторический рекорд, пишет RT
.