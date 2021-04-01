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Минэнерго: бензин в России должен стоить дороже

Ura.Ruиещё 5
2 часа назад
Если бы власти РФ не ввели меры для сдерживания цен на бензин, Аи-92 стоил бы 50,08 рублей. Об этом заявили в Минэнерго РФ.
Минэнерго: бензин в России должен стоить дороже
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Фактическая цена бензина Аи-92 — 44,89 рублей за литр по состоянию на 25 марта 2021 года на территории центральной России. Справедливая розничная цена без демпфера — 50,08 рублей за литр. Без вмешательства государства топливо бы стоило на 5,2 рублей дороже», — цитирует министерство ТАСС.
Там пояснили, что сейчас 44,89 рублей за Аи-92 платит покупатель, а 5,19 рублей — государство через демпфирующий механизм. В Минэнерго уточнили, что цена бензина в России — одна из самых низких в мире даже по сравнению с некоторыми нефтеперерабатывающими странами. Например, в США литр аналогичного бензина стоит 63,61 рублей, в Китае — 84,18 рублей.
Ранее заместитель министра энергетики Павел Сорокин рассказал, что цены на бензин в России растут даже при условии дешевеющей нефти. Причинами являются изменение курса рубля, демпфер и рыночный фактор. Эксперты Независимого топливного союза сообщили, что в 2021 году цены на бензин могут подскочить на 14%. 12 марта цена на АИ-92 уже обновила исторический рекорд, пишет RT.
Компании,Цена на нефть,Павел Сорокин,Минэнерго,ИТАР-ТАСС,
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