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Бизнес допустил банкротство АЗС из-за роста цен на бензин

Лера Букина
1 час назад
Оптовая стоимость бензина превысила розничную минимум в пяти регионах России, в частности, во Владивостоке, Тверской области, Хабаровском и Приморском краях, а также на Сахалине. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса.
Бизнес допустил банкротство АЗС из-за роста цен на бензин
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Тонна бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) при покупке с Ангарской нефтехимической компании (АНХК) 29 марта оценивается в 56 тысяч рублей, говорит глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков. А с доставкой до Владивостока по железной дороге стоимость достигает 63,5 тысячи рублей. В пересчете на литры данная марка для заправщиков составляет 48,6 рубля, тогда как продают бензин по 46,9 рубля. Средняя розничная стоимость АЗС ННК за литр Аи-92 достигла 46,9 рубля за литр, что на 1,71 рубля меньше (или на 3,5%), чем в опте.
Кроме того, на рынке была зафиксирована еще большая разница по бензину Аи-95. Оптовая стоимость оказалась выше на 5,8%, составив 50,7 тысячи рублей по сравнению со средней розничной ценой в 47,8 рубля за литр. Как отмечается, топливо резко выросло в цене в опте с декабря 2020 года по конец марта 2021 года.
АЗС приходится закупать топливо на бирже по цене, которая выше, чем в рознице, отметил Чирсков. По его словам, к данной стоимости следует прибавить еще около 5 рублей на литр, которые составляют дополнительные затраты заправок. При сохранении ситуации до июня начнется банкротство АЗС, что обострит проблему дефицита топлива на Дальнем Востоке, предупредил он. А розничные цены могут дополнительно вырасти.
В Минэнерго указали, что в качестве поддержки сектора АЗС ведомством было предложено субсидирование затрат на перевозку нефтепродуктов ж/д транспортом в направлении ДФО (исключая поставки на экспорт) в размере до 4 тысяч рублей за тонну топлива. Там считают, что благодаря данной мере цены на топливо в оптовом сегменте снизятся, а в рознице – не вырастут.
Замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова отметила, что согласно данным Росстата средние розничные цены на бензин выросли с начала года на 3%, до 47,3 рубля за литр. Оптовые цены с декабря по февраль выросли на 14%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве бензин дорожает 15 недель подряд.
Компании,Экономика,Рынки,Наталья Мильчакова,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,ННК,Минэнерго,Росстат,газета "Известия",
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