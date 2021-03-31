Бизнес допустил банкротство АЗС из-за роста цен на бензин

Тонна бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже
(СПбМТСБ) при покупке с Ангарской нефтехимической компании (АНХК) 29 марта оценивается в 56 тысяч рублей, говорит глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков. А с доставкой до Владивостока по железной дороге стоимость достигает 63,5 тысячи рублей. В пересчете на литры данная марка для заправщиков составляет 48,6 рубля, тогда как продают бензин по 46,9 рубля. Средняя розничная стоимость АЗС ННК
за литр Аи-92 достигла 46,9 рубля за литр, что на 1,71 рубля меньше (или на 3,5%), чем в опте.