Бизнес допустил банкротство АЗС из-за роста цен на бензин

Кроме того, на рынке была зафиксирована еще большая разница по бензину Аи-95. Оптовая стоимость оказалась выше на 5,8%, составив 50,7 тысячи рублей по сравнению со средней розничной ценой в 47,8 рубля за литр. Как отмечается, топливо резко выросло в цене в опте с декабря 2020 года по конец марта 2021 года.

АЗС приходится закупать топливо на бирже по цене, которая выше, чем в рознице, отметил Чирсков. По его словам, к данной стоимости следует прибавить еще около 5 рублей на литр, которые составляют дополнительные затраты заправок. При сохранении ситуации до июня начнется банкротство АЗС, что обострит проблему дефицита топлива на Дальнем Востоке, предупредил он. А розничные цены могут дополнительно вырасти.