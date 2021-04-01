Владелец Ever Given выплатит компенсацию за Суэцкий инцидент

Владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала, дело вряд ли дойдет до суда, заявил РИА Новости советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.

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"Нет, до этапа суда ситуация не дойдет, владелец судна хочет выплатить компенсацию, достигнув мирного соглашения", — заявил Мамиш в ответ на вопрос о том, планирует ли Египет обращаться в суд по итогам расследования.

В связи с этим Мамиш исключил вариант задержания капитана судна и применения к нему каких-либо юридических мер. "Они хотят достичь соглашения без суда", — пояснил Мамиш.

"Думаю, за одну неделю завершится расследование, не более", — сообщил он.

Собеседник уточнил, что компенсации владельцам судов, стоявших в "пробке" из-за инцидента, выплатят международные страховые компании.

Расследование инцидента началось в среду. В составе комиссии по расследованию специалист по морскому праву, член администрации канала, инженер и специалист по компенсациям.

Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около миллиарда долларов, сообщил ранее глава администрации канала Усама Рабиа.