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«Так переводится забота»: в рекламе «СберБанк Онлайн» снялись родственники мигрантов

Sostav.ruиещё 1
5 часов назад
«Сбер» запустил новую кампанию сервиса денежных переводов за рубеж в «СберБанк Онлайн». Главными героями видеороликов стали родственники мигрантов. Об этом Sostav сообщила пресс-служба бренда.
«Так переводится забота»: в рекламе «СберБанк Онлайн» снялись родственники мигрантов
Фото: Sostav.ruSostav.ru
В основу креатива лег документальный подход, в рамках которого съемочная группа в режиме реального времени наблюдала за бытом и жизнью народов ближнего зарубежья. Каждый из участников промо обратился к своим близким на родном языке с добрыми пожеланиями и благодарностью за помощь. Креативная разработка и производство были выполнены инхаус агентством «СберМаркетинг».
Например, в одном из видео сестры Томпошка и Нури из Иссык-Куля передали видеопривет своим старшим братьям, которые уехали из родного дома на заработки.
В другом видео женщина из Ташкента обратилась к своему сыну — она поблагодарила его за заботу и пригласила на родину отметить свадьбу.
Из Риштана пришла не менее атмосферная видеооткрытка.
Как отметили в «Сбере», уже этой весной зрители увидят в рекламе бренда сестер из Кыргызстана, а также семьи трудовых мигрантов в Узбекистане. Видео и фото с ними будет размещено в соцсетях и digital-площадках, в формате наружной рекламы в транспорте и рабочих общежитиях.
Состав творческой группы:
Сбербанк (клиент):
Руководитель направления «Платежи и переводы» в Департаменте маркетинга и коммуникаций — Заряна Патланенко
Руководитель направления в дивизионе «Платежи и переводы» — Екатерина Сердюк
И. О. Лидер кластера «Трансграничные переводы» в дивизионе «Платежи и переводы» — Ксения Сидорова.
«СберМаркетинг» (агентство):
Креативный директор — Шамиль Шарифьянов
Ведущий Креатор — Михаил Синельщиков
Старший Арт-Директор — Алексей Рыбалкин
Head of Production — Наталья Касумович
Аккаунт- менеджер: Мария Буглова
Stereotactic (продакшн):
Продюсер: Александр Медведко
Линейный продюсер: Даша Гусарова
Ассистент продюсера: Лев Хайзников
2й Режиссер: Дарья Костюченко
Оператор: Евгений Никитин
Оператор Дрона: Игнат Сенькин
Фокус Пуллер: Андрей Погребняк
Звукорежиссер: Ярослав Редькин
Фотограф: Максим Авдеев
Пост-Продакшн Продюсер — Даша Феоктистова
Режиссер монтажа — Роман Гейгерт
Композитор — Олег Карпачев
Колорист — Тимофей Голобородько
SFX — Станислав Паушев
Технический монтаж — Николай Токарев
Компании,Даша Гусарова,Алексей Рыбалкин,Юрий Кудрявцев,Евгений Никитин,Максим Авдеев,Николай Токарев,Сбербанк России,
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