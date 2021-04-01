Дерипаска назвал альтернативу Суэцкому каналу в России

Миллиардер Олег Дерипаска назвал инфраструктурный проект в России, который мог бы стать альтернативой Суэцкому каналу.

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"Китай за январь-февраль в два раза увеличил перевозки грузов по железной дороге через Россию и Азию: растущие цены и долгая доставка морем вынуждают Пекин наращивать перевозки по рельсам. Недавнее ЧП в Суэцком канале лишь укрепило мировое сообщество во мнении, что необходимо развивать железнодорожное направление перевозки грузов из Азии в Европу", — написал миллиардер в своем телеграм-канале.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров. С 18.00 понедельника (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу.

"В России было несколько проектов, которые в перспективе могли бы стать альтернативой Суэцкому каналу и позволить перенаправить часть мощностей на сушу. Самый важный из них — модернизация Транссиба", — добавил Дерипаска.

Миллиардер выразил надежду на то, что ситуация в Суэцком канале позволит РЖД взглянуть на транзитные перевозки иначе.

"Самая очевидная и экономически оправданная цель — дать России возможность развиться в важнейший хаб, полноценное связующее звено между Европой и Азией", — уверен бизнесмен.

Он напомнил о том, что предлагаемая им ранее идея реконструкции ведущих железнодорожных путей — так называемый Сибирский кедровый тракт — мог бы стать конкурентной альтернативой новому китайскому "Шелковому пути". "Если конкурировать с промышленностью КНР мы уже не всегда можем, то нарастить мощности, направленные на перевозку готовой продукции, нам еще по силам, ведь класть рельсы, шпалы и строить мосты мы не совсем разучились. Было бы желание сделать это нацпроектом", — добавил миллиардер.

Ранее в РЖД РИА Новости сообщали, что компания видит постоянный приток новых клиентов с заказами на транзитные перевозки в контейнерах не только на фоне ситуации в Суэцком канале. Там добавляли, что готовы к росту объемов и будут развивать необходимые для этого сервисы.